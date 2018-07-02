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Yatak odasında davetsiz misafir!

'un Sungurlu ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 'nde 'ya ait evin yatak odasına yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2018 10:36 Güncelleme Tarihi: 2.7.2018 10:52
Yatak odasında davetsiz misafir!

'un Sungurlu ilçesinde bir evin yatak odasına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 'nde 'ya ait evin yatak odasına yılan girdi. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalamak için çalışma yaptı.

Yatak odasını tarayan ekipler, yaklaşık bir metre boyundaki yılanı yakalamayı başardı. Ev sahibi kısa süre içerisinde olay yerine gelip yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür etti.

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Yatak odasında davetsiz misafir!
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