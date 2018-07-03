8 kişi boğularak öldü

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genelinde 8 kişi suda boğularak hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta dün arkadaşıyla birlikte piknik yapmaya gittiği baraj gölü kıyısında serinlemek için gölete giren Emre Tekerek (20) boğularak can verdi. Tekerek'in, 2 ay sonra askere gideceği öğrenildi. Kilis
'te de piknik yapmak amacıyla gittikleri Sapkanlı Barajı kıyısında suya giren Suriyeli Şehid Şah Nazan (16) ile onu kurtarmak isteyen Mehmet Kurt (58) ve Amine Şah Nazan (14) akıntıya kapıldı. Baraj gölünde arama yapan ekipler, Suriyeli kızlar ile Mehmet Kurt'un cesetlerini bulup sudan çıkardı. Erzurum'un Karayazı ilçesinde hayvanlarını suladığı gölete giren 14 yaşındaki Yakup Taşdemir boğularak hayatını kaybetti. Şırnak'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Baran Haykır (13) ile Roşat Noyan (13) akıntıya kapılarak kayboldu. Dalgıç ekipleri 1 saat sonra çocukların cesetlerini bularak sudan çıkardı. İstanbul
'da ise Aibeyköy Barajı'na balık tutmak için sandalla açılan Çağrı Armağan (28) sandalın devrilmesi sonucu boğuldu. İstanbul Kartal
'da önceki gün Adalar'a doğru yol alırken su alan teknesindeki soruna müdahale etmek için denize atlayan ve kaybolan Serkan Kuloğlu'nun (27) da dün cesedi bulundu. Sinop
'un Ayancık ilçesinde ise sahilde erkek cesedi bulundu. Aydın Özsarı'ya ait olduğu belirlenen ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sırrıberk ARSLAN
/Barış SÖZAL/ Abidin YEL