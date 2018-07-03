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’da hava sıcaklığı ortalamanın 5 derece üzerine çıktı...

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, ’da uzun yıllar ortalaması olan 36 derecenin 5 derece üstüne çıktı. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre; ’nde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. , bölge genelinde hafta boyunca etkisini gösterecek.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 14:40
Aydın’da hava sıcaklığı ortalamanın 5 derece üzerine çıktı...

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, 'da uzun yıllar ortalaması olan 36 derecenin 5 derece üstüne çıktı.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; 'nde hava sıcaklığının artarak mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. , bölge genelinde hafta boyunca etkisini gösterecek.

DİKKATLİ VE TEDBİRLİ DAVRANILMALI!

Sıcaklık artışının en fazla hissedileceği illerin başında yer alan Aydın'da uzun yıllar ortalaması olan 36 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar Çarşamba günü 41, Perşembe günü 40, Cuma günü 40, Cumartesi 41 ve Pazar günü ise 39 dereceye ulaşacak.
Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arası güneş ışınlarına direkt maruz kalınmaması konusunda ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Aydın’da hava sıcaklığı ortalamanın 5 derece üzerine çıktı...
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