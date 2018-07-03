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’de Türkiye rüzgârı esti

ALPASLAN DÜVEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018
İngiltere’de Türkiye rüzgârı esti
'nin Luton kentinin en büyük parkı Stockwood, Türk Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Kültür ve ve Luton Belediyesi'nin organizasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen festivale ilgi oldukça yoğundu. Aralarında lord ve milletvekili ve belediye başkanı gibi önemli davetlilerin de bulunduğu festival, İstiklal Marşı'mızın okunmasının ardından başladı. SABAH'a konuşan Luton Türk Eğitim ve Kültür Merkezi Başkanı Atilla Üstün, "Amacımız Türk toplumu ile diğer milletleri kaynaştırmak, Türk kültürünü tanıtmak, toplumlar arasında kaynaşmayı sağlamak" dedi. Festival kapsamında yöresel halk oyunları yöresel yemekler lokum, kuruyemiş, kahve, kebap, baklava, takı, el işi örnekleri stantları kuruldu.
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İngiltere’de Türkiye rüzgârı esti
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