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Yanan araç nedeniyle Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı

Tüneli’nde alev alan hafif ticari araç, kullanılamaz hale geldi. Dumanlarla kaplanan , yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2018 07:32 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 07:42
Yanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı

İstanbul'dan memleketi Artvin'e giden İlhan Şeker (47) yönetimindeki 08 ED 981 plakalı araç, saat 01.00 sıralarında Otoyolu'nun Tüneli geçişinde motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden İlhan Şeker, eşi ve kızının da bulunduğu aracı durdurup indikten sonra itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, a müdahale etti. Şeker ailesi, araçlarının söndürülme çalışmalarını birbirine sarılıp teselli ederek izledi.

Dumanlarla kaplanan tünelin her iki yönü araç trafiğine kapatıldı. Araçlar Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tünel yeniden araç trafiğine açıldı.

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Yanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı
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