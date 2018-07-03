Zehir sofrasında son fotoğraf

Eskişehir
'in Han ilçesine bağlı Samanlı Yaylası mevkisinde piknik yapan Lütfi (69), Erkan (46), Rümeysa (7) ve Ramazan Talha Karaçam (10), kaldıkları çadırda vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lütfi, Ramazan Talha ve Rümeysa Karaçam'ın öldüğünü belirledi. Durumu ağır olan Erkan Karaçam (46) ise 112 ambulans helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erkan Karaçam'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Vatandaşlar, bölgede çadır kuran Karaçam ailesinin mantar topladıklarını gördüklerini söyledi.
Durumu ağır olan Erkan Karaçam'ın, mantar yedikleri son yemekte özçekim yaptığı ortaya çıktı.