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Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

'da babasını kalbinden bıçaklayarak öldüren genç, adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 17:38
Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, erkek kardeşinin başına sandalye ile vurduğu için ailesiyle tartışan Ali K. (17), kendisine tepki gösteren babası Fatih K.'yı (45) kalbinden bıçakladı. Olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırılan Fatih K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oğlu tarafından kalbinden bıçaklandıktan sonra hastaneye getirilen babaya sağlık görevlilerinin sedye üzerindeki müdahalesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olayın ardından gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Ali K., özel bir hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, "Bir gazetecinin babanı niye öldürdün, pişman mısın?" sorusuna cevap vermedi.
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Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
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