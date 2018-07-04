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yüklü TIR, alev alev yandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde yüklü TIR, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Boya dolu TIR'ın dorsesinden yol kenarındaki ağaçlık alana sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 06:52

'deki bir fabrikadan aldığı ları Irak'a götüren Mahmut Almaz'ın kullandığı 73 TA 052 plakalı TIR, Ankara - Adana Otoyolu'nda ilerlediği sırada Pozantı'da alev aldı. Aracı yolun sağına çekip, tüpüyle alevlere müdahale etmesine rağmen alevleri söndüremeyen Almaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Bu sırada TIR'ın dorsesini saran alevler, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Olay yerisevk edilenlen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından dorseyi ve ağaçlık alanı söndürdü. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, alevlerin söndürülmesiyle yeniden açıldı. Yangında yaralanan olmazken, TIR'ın dorsesindeki boyaların tamamı yandı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Boya yüklü TIR, alev alev yandı
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