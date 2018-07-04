Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Evini yıkmaya gelen kepçeye tırmandı

Evini yıkmaya gelen kepçeye tırmandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018
Evini yıkmaya gelen kepçeye tırmandı
'de, kaçak 13 binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün iş makineleriyle Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkisindeki 13 kaçak evi yıkmaya gitti. Evlerin sahipleri, belediye ekiplerini taş yağmuruna tuttu. Gerginliğin artması üzerine ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş kepçenin üzerine çıkarak yıkımı engellemek istedi. Polis, yıkıma engel olmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale etti. 4 polisin hafif şekilde yaralandığı olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Öte yandan Beyoğlu Dolapdere Hacıahmet Mahallesi'nde bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki vince çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca düşme tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 2.5 saat vinçte kalan işçiler, ücretlerinin ödeneceği sözü verilmesinin ardından aşağı indi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evini yıkmaya gelen kepçeye tırmandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN