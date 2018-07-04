Evini yıkmaya gelen kepçeye tırmandı

Büyükçekmece
'de, kaçak 13 binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler, dün iş makineleriyle Türkoba Mahallesi Çayırlar mevkisindeki 13 kaçak evi yıkmaya gitti. Evlerin sahipleri, belediye ekiplerini taş yağmuruna tuttu. Gerginliğin artması üzerine Çevik Kuvvet
ekipleri sevk edildi. Bir vatandaş kepçenin üzerine çıkarak yıkımı engellemek istedi. Polis, yıkıma engel olmaya çalışanlara biber gazıyla müdahale etti. 4 polisin hafif şekilde yaralandığı olayda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Öte yandan Beyoğlu Dolapdere Hacıahmet Mahallesi'nde bir rezidans inşaatında çalışan 5 işçi, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 60 metre yüksekliğindeki vince çıktı. İşçilerden biri fenalaşınca düşme tehlikesi geçirdi. Yaklaşık 2.5 saat vinçte kalan işçiler, ücretlerinin ödeneceği sözü verilmesinin ardından aşağı indi.