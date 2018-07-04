Kardeşini dövüp, babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. DHA'nın haberine göre, akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.'ye, 'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.