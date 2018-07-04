Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kardeşini dövüp, babasını bıçaklayarak öldürdü!

Kardeşini dövüp, babasını bıçaklayarak öldürdü!

'da kardeşini döven 17 yaşındaki A.K., bu nedenle kendisine tepki gösteren babası Fatih Kavas'ı kalbinden bıçakladı. Acil serviste kalbi duran Kavas'a, sağlık memuru sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yaptı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Kavas, hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 09:42
Kardeşini dövüp, babasını bıçaklayarak öldürdü!

Olay, saat 22.00 sıralarında Sümer Mahallesi 1309 Sokak'ta meydana geldi. A.K., gündüz saatlerinde 12-13 yaşlarındaki kardeşi Ö.F.K.'yi dövüp, sandalyeyle başına vurarak yaraladı. Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan Ö.F.K., müdahalenin ardından tekrar eve götürüldü. DHA'nın haberine göre, akşam eve geldiğinde olayı öğrenen belediye işçisi baba Fatih Kavas, A.K.'ye, 'Neyi paylaşamıyorsunuz, neden dövdün çocuğu?' diyerek tepki gösterdi. A.K., bu kez de mutfaktan kaptığı bıçağı babasının kalbine sapladı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatih Kavas ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşini dövüp, babasını bıçaklayarak öldürdü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN