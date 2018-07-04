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Osmaniye başkanı ve yardımcısına silahlı saldırıda 15 gözaltı

Başkan Yardımcısı 'un yaşamını yitirdiği, Başkan 'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.7.2018 19:10
Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırıda 15 gözaltı

Osmaniye'de Ticaret ve Sanayi Odası () Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdiği, Başkan 'un yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltı sayısı 15'e çıktı.

TSO binasına gelerek, Başkan Hasan Aksoy'a makamında dün silahlı saldırıda bulunan S.K'nın yanı sıra olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alınmasının ardından, polis ekipleri Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde soruşturmayı genişletti.

Olayın nedenini araştıran ekipler, zanlılarla bağlantılı olma ihtimali üzerine tespit ettikleri 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 15'e yükseldi.

Osmaniye'de dün TSO binasına gelen S.K. tarafından yapılan silah saldırıda 26. Dönem Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un ağabeyi TSO Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy yaşamını yitirmiş, Başkan Devrim Murat Aksoy yaralanmıştı. Kaçan zanlı ve olayla ilgisi olduğu şüphesiyle 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Osmaniye TSO başkanı ve yardımcısına silahlı saldırıda 15 gözaltı
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