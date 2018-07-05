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Adalar'da çöp yakma skandalı! Çöpleri 'ya götürüp...

, Şile çöp döküm alanına götürülmesi gereken çöpleri 'da yaktı. Yasal olmamasına rağmen adada yakılan çöpler, vatandaşın da tepkisine neden oldu. Çöplerin yanma anı sahilden ve havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 5.7.2018 04:25 Güncelleme Tarihi: 5.7.2018 06:02
İstanbul Adalar'da çöp yakma skandalı! Çöpleri Büyükada'ya götürüp...

, yasa gereği adalarda topladığı çöpleri 'nin Şile'deki çöp döküm alanına götürmesi gerekirken yasal olmayan bir yol izledi. İddiaya göre, adalardan çöplerini toplayan kamyonlar çıkarma gemisine yüklendi. Önce Maltepe sahiline oradan da İBB'nin Şile'deki çöp döküm alanına gitmesi gereken çıkarma gemisi rotasını 'ya çevirdi. Büyükada'da belediye tesislerinin bulunduğu bölgeye boşaltılan çöpler kontrolsüz bir şekilde yakıldı.

Adalarda çöp yakma skandalı

Bölgeden yükselen siyah dumanlar çevre kirliliğine neden olurken alevler de ormanı yanma tehlikesi altında bıraktı. Duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar gökyüzüne yükselen siyah dumanların görüntüsü çekerek isyan etti.

BÜYÜKADA'DA ÇÖPLERİN YANMA ANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Adalar Belediyesinin Şile'ye götürmek yerine Büyükada'da yakarak imha ettiği çöplerin yanma anı havadan da görüntülendi. Görüntülerde, büyük bir alana dökülen çöplerin yandığı ve gökyüzüne yükselen siyah dumanlar görülüyor.

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İstanbul Adalar'da çöp yakma skandalı! Çöpleri Büyükada'ya götürüp...
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