Köylülerin keşfettiği mağara, buzdolabı olarak kullanılıyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi'nde Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Gökçetaş Dağı eteklerinde köylüler tarafından içme suyu aranırken keşfedilen mağara, çok serin olması nedeniyle buzdolabı olarak kullanılıyor. Şemdinli ilçesinin Anadağ (Yeşilova) köyüne bağlı Irak sınırına sıfır noktadaki Gökçetaş mezrasında, çalışma yapan köylüler Gökçetaş Dağı eteklerinde bir su kaynağı buldu. Buldukları su kaynağının etrafındaki taşları kepçe yardımıyla açan köylüler, şimdiye kadar 3 kilometre gidebildikleri bir mağara keşfetti.