Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Aldatılan kişi, eşinin sevgilisinden tazminat alamayacak

Aldatılan kişi, eşinin sinden alamayacak

İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu, Yargıtaydaki farklı uygulamalar nedeniyle aldatılan eşin, veya erkekten isteyip isteyemeyeceğini tartıştı. Kurul, evlilik birliği devam ederken aldatılan kişinin, eşinin sinden tazminat isteyemeyeceğine hükmetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 17:32
Aldatılan kişi, eşinin sevgilisinden tazminat alamayacak

, evlilik birliği devam ederken aldatılan kişinin, eşinin sinden isteyemeyeceğine hükmetti.

"EVLİLİK BİRLİĞİNİN TARAFI DEĞİL"

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyize gelen bir dosyada, aldatan eşin sevgilisinin evlilik birliğinin tarafı olmadığından fiilinin haksız fiil olarak değerlendirilemeyeceğine ve tazminat ödemesini gerektirir bir durum olmadığına karar verdi.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT SAVAŞI

"EVLİ EŞLE İLİŞKİ KURAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ..."

ise dairenin kararını bozarak, evli eşle ilişki kuran üçüncü kişinin haksız eyleme iştirak eden konumunda bulunması nedeniyle aldatılan eşin kişilik haklarını zedelediğine ve bu zarardan sorumlu olduğuna hükmetti.

Eşinden ayrılan kocanın boşanma ve nafaka sevinci

YARGITAY'DA GÖRÜŞ AYRILIĞI ÇIKTI

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden tazminat isteyip isteyemeyeceği konusunda Yargıtayda görüş ayrılığı bulunması nedeniyle bu aykırılığın giderilmesi için konunun İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunda görüşülmesini kararlaştırdı.

2.5 MİLYON LİRA BOŞANMA TAZMİNATI İSTEDİ

SON SÖZÜ YARGITAY SÖYLEDİ

Yargıtaydaki söz konusu farklı uygulamalar nedeniyle aldatılan eşin veya erkekten tazminat isteyip isteyemeyeceğini tartışan Kurul, bu konuda son sözü söyledi ve evlilik birliği sürerken aldatılan kişinin, eşinin sevgilisinden manevi tazminat isteyemeyeceğine karar verdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Aldatılan kişi, eşinin sevgilisinden tazminat alamayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN