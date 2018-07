Berna Laçin’i terörist sempatizanı Barış Atay savundu

BUGÜN NELER OLDU

Atay, Berna Laçin 'in sözlerinde "suç unsuru" bulunmadığını iddia etti. Laçin'i savunan Atay "Bu tweet'te hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Berna Laçin idam cezasına karşı çıkmak adına Müslümanların kutsal toprağı Medine'yi diline dolamış ve "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni!" şeklinde skandal tweet atmıştı.