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’i terörist sempatizanı savundu

Teröristlere olan sempatisi ile bilinen ve seçim öncesi halkı tehdit eden sözler savuran HDP'li vekil , Müslümanların kutsal toprağı Medine'ye hakaret eden 'e sahip çıktı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Berna Laçin’i terörist sempatizanı Barış Atay savundu
Atay, 'in sözlerinde "suç unsuru" bulunmadığını iddia etti. Laçin'i savunan Atay "Bu tweet'te hiçbir suç unsuru yok. Anlamak istemiyorsanız da anlamayabilirsiniz, sizin sorununuz. Fırsat bulduğunuz her an insanlara saldıramayacağınızı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı. Berna Laçin idam cezasına karşı çıkmak adına Müslümanların kutsal toprağı Medine'yi diline dolamış ve "İdam çözüm olsaydı Medine toprakları tecavüzde rekor kırmazdı! Konuşturmayın şimdi beni!" şeklinde skandal tweet atmıştı.
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Berna Laçin’i terörist sempatizanı Barış Atay savundu
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