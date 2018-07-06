Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Evlat acısına dayanamadı

Evlat acısına dayanamadı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Evlat acısına dayanamadı
'DA Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde bir TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Gelecek hafta askere gideceği belirtilen genç dün öğle vakti Yeniçağa ilçesi Akıncılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Acı haberi alınca fenalaşan ve sağlık görevlilerinin desteği ile ayakta durabilen anne Behiye Yıldız (53), oğlu toprağa verildikten 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Behiye Yıldız, kurtarılamadı. Kalbi bu acıya dayamayan anne, oğlunun yanıbaşına defnedildi. AA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat acısına dayanamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN