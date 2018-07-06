Evlat acısına dayanamadı

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'DA Anadolu Otoyolu Yeşilyayla mevkisinde bir TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan Ersin Yıldız (20) hayatını kaybetti. Gelecek hafta askere gideceği belirtilen genç dün öğle vakti Yeniçağa ilçesi Akıncılar köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Acı haberi alınca fenalaşan ve sağlık görevlilerinin desteği ile ayakta durabilen anne Behiye Yıldız (53), oğlu toprağa verildikten 3 saat sonra yeniden rahatsızlandı. Ambulansla Yeniçağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan
Behiye Yıldız, kurtarılamadı. Kalbi bu acıya dayamayan anne, oğlunun yanıbaşına defnedildi. AA