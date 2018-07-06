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Kaçak gergedan larını lar yedi!

Ava giderken avlanmak atasözü 'da gerçek oldu. Kaçak gergedan avlayan en az iki kişinin lar tarafından öldürülüp yendi.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 11:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 11:38
Kaçak gergedan avcılarını aslanlar yedi!

'daki bir doğal koruma alanında kaçak gergedan avlayan en az iki kişinin lar tarafından öldürülüp yendiği belirtildi.

Korucular iki ya da büyük olasılıkla üç dan geriye kalanları ülkenin güneydoğusundaki Sibuya doğal koruma alanında buldu.

Avcıların yanında ayrıca bir tüfek ve bir balta da bulundu.

Asya'dan gergedan boynuzuna talebin artması nedeniyle son yıllarda gergedanların kaçak avlanmasında büyük artış oldu.

GERGEDAN BOYNUZUNUN CİNSEL GÜCÜ ARTTIRDIĞINA İNANILIYOR

Çin, Vietnam ve bazı diğer Asya ülkelerinde, gergedan boynuzunun cinsel gücü artırdığına inanılıyor.

Koruma alanının sahibi Nick Fox AFP Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Bir aslan sürüsünün bölgesine girmişler. Büyük bir sürü, dolayısıyla çok fazla zamanları olmamış. Kaç kişi olduklarından emin değiliz. Geriye pek bir şey kalmamış" dedi.

Kalıntıların yanında genelde gergedan avcılarının taşıdığı susturuculu bir av tüfeği, uzun bir balta ve dikenli tel makası gibi malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Fox, kalıntılara ulaşmak için birkaç aslanı uyuşturucu atan tüfekle vurmak zorunda kaldıklarını da anlattı.

Koruma alanının yer aldığı Doğu Cape bölgesinde sadece bu yıl altı gergedan kaçak avcılar tarafından öldürüldü.

Güney Afrika'da ise son 10 yılda yedi binden fazla gergedan kaçak avcıların kurbanı oldu.

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Kaçak gergedan avcılarını aslanlar yedi!
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