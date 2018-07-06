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’ta televizyon bomba gibi patladı

’ta televizyon patladı. Can kaybının olmadığı patlamada, televizyonun bulunduğu odada eşyalar tamamen yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 14:14 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 14:20
Kars’ta televizyon bomba gibi patladı
'ın Selim İlçesi'nde R.Ç.'nin evinde açık olan televizyon birden bomba gibi patladı. Oturma odasında televizyonun patlamasıyla birlikte yangın çıktı. O anda evde kimsenin bulunmasıyla can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında oturma odası yanmaya başladı.

Durum Selim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Olayda R.Ç.'nin evi kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. Televizyonun neden patladığı ise bilinmiyor.
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Kars’ta televizyon bomba gibi patladı
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