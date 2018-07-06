Kars’ta televizyon bomba gibi patladı

Kars
'ın Selim İlçesi'nde R.Ç.'nin evinde açık olan televizyon birden bomba gibi patladı. Oturma odasında televizyonun patlamasıyla birlikte yangın çıktı. O anda evde kimsenin bulunmasıyla can kaybı yaşanmazken, çıkan yangında oturma odası yanmaya başladı.
Durum Selim Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın tamamen söndürüldü.
Olayda R.Ç.'nin evi kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. Televizyonun neden patladığı ise bilinmiyor.