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yelek üretti, ilk denemesinde öldü!

'da şifacı olduğunu iddia eden 26 yaşındaki Nijeryalı Chinaka Adoezuwe, kendisinin ürettiği ve "" olduğunu öne sürdüğü yeleği denemek amacıyla giyip müşterisine ateş ettirmesinin ardından hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 6.7.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 09:44
Kurşun geçirmez yelek üretti, ilk denemesinde öldü!

'da yayımlanan PUNCH gazetesinin bir görgü tanığına dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki İmo eyaletinde yaşayan Nijeryalı şifacı Adoezuwe, müşterisi Chukwudi Ijezie'nin talebi üzerine olduğunu iddia ettiği bir yelek üretti.

Yeleği kendi üzerinde denemek isteyen şifacı, Ijezie'den kendisine ateş etmesini istedi. Yeleği giyen şifacı Adoezuwe, müşterisinin açtığı ateş sonucu öldü.
Olayla ilgili açıklama yapan bir görgü tanığı, "Kurşun, şifacının bedenine girdi ve o anda hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Nijerya polisi olayı doğrulayarak, şifacıya ateş edip ölümüne neden olan müşterinin yakalandığını duyurdu.

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Kurşun geçirmez yelek üretti, ilk denemesinde öldü!
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