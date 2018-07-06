Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Temmuz ayı hava durumu sıcaklıklar nasıl olacak?

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI! TEMMUZ AYI HAVA DURUMU SICAKLIKLAR NASIL OLACAK?

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerimizde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR: Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.