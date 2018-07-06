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: ’den bir kişi boğaza atladı

’ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 17:51 Güncelleme Tarihi: 6.7.2018 17:55

'ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazdan attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor. Olay, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köprüsü'ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazdan attı. Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine , deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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Son Dakika: FSM’den bir kişi boğaza atladı
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