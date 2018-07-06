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Sulama kanalının dağıtım kuyusunda erkek cesedi bulundu

'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda, 30 ile 35 yaşlarında olduğu sanılan erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2018 16:12
Sulama kanalının dağıtım kuyusunda erkek cesedi bulundu

'nin Pamukkale ilçesinde, bir sulama kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda, 30 ile 35 yaşlarında olduğu sanılan erkeğe ait ceset bulundu. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı. Korucuk Mahallesi'nden geçen Denizli- Pamukkale karayolu Laodikya kavşağı yakınındaki su kanalında bugün saat 12.00 sıralarında bir vatandaş tarafından ceset bulundu. Su kanalının yaklaşık 2 metre derinliğindeki dağıtım kuyusunda bulunan cesedin çıkarılması için, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAZA MI? CİNAYET Mİ?

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, itfaiye ekipleri de kuyudaki suyu pompayla boşattı. Çıkartılan 30-35 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin yapılan üst aramasında cep telefonu bulundu. Telefona incelenmek üzere el konuldu. İki gündür kuyuda olduğu tahmin edilen ceset, otopsi için Hastanesi Morgu'na gönderildi. Ölen kişinin kuyuya ra mı düştüğü, yoksa mi kurban gittiği araştırılıyor.

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Sulama kanalının dağıtım kuyusunda erkek cesedi bulundu
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