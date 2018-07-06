Süper Loto 5 Temmuz 2018 sonuçları belli oldu! Milli Piyango Süper Loto en çok çıkan numaralar!

Milli Piyango 5 Temmuz 2018 Süper Loto çekiliş sonuçları dün belli oldu. Çekiliş sonuçlarına göre sekizinci kez devir yaşanırken kazandıran numaralar da belli oldu. Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde, 8. kez 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 564 bin 77 lira 10 kuruş devretti.

4 MİLYON TL İKRAMİYE

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 124 kişi 8 bin 412 lira 65'er kuruş, 4 bilen 6 bin 204 kişi 180 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 130 bin 321 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 97 bin 637 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 2 milyon 955 bin 869 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 655 bin 613 lira 43 kuruş kamuya aktarıldı.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto adlı şans oyununun son bir sene içinde yapılan çekilişlerinde en çok çıkan sayılar ve kaç kere çıktıkları aşağıda şekildedir.

35 - 308 kez / 13 - 292 kez / 37 - 288 kez / 1 - 272 kez / 45 - 260 kez

17 - 252 kez / 22 - 252 kez / 33 - 252 kez / 23 - 252 kez / 4 - 248 kez

41 - 244 kez / 50 - 224 kez /43 - 244 kez / 14 - 244 kez / 19 - 244 kez

47 - 244 kez / 18 - 244 kez / 29 - 240 kez / 36 - 236 kez / 46 - 236 kez

54 - 232 kez / 31 - 232 kez /21 - 228 kez / 5 - 228 kez / 34 - 228 kez

40 - 220 kez / 26 - 220 kez / 20 - 220 kez / 15 - 220 kez / 49 - 220 kez

2 - 220 kez / 9 - 212 kez / 39 - 212 kez / 16 - 208 kez / 12 - 216 kez

51 - 216 kez / 10 - 216 kez / 32 - 208 kez / 6 - 200 kez / 24 - 200 kez

48 - 200 kez / 30 - 200 kez / 25 - 196 kez / 38 - 196 kez / 53 - 192 kez

44 - 192 kez / 3 - 192 kez / 8 - 192 kez / 7 - 192 kez / 11 - 192 kez