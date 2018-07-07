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Bayram tatiline kadar kavrulacağız

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: ’dan sonra hava çok ısınacak. Sıcaklar ağustosun ilk yarısına kadar devam edecek

Giriş Tarihi: 7.7.2018
Bayram tatiline kadar kavrulacağız
'Yüzyılın sıcağı' ifadesiyle geçen 2016 ve 2017 yıllarının ardından bu yaz da hava sıcaklığı normalin çok üstünde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre temmuz en sıcak ay olacak. Ağustosun ikinci yarısında ve eylülde ise temmuza göre daha serin günler geçireceğiz. Temmuzda hariç, bütün bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık bekleniyor. Akdeniz'de ise mevsim normallerinde seyredecek. Özellikle İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde sıcaklar kendini bir hayli hissettirecek. Ağustosta Marmara ve Ege'de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar beklenirken, özellikle İç Anadolu, mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak sıcak geçecek. Eylülde sadece İç Anadolu'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık beklenirken, diğer bölgelerde normal sıcaklık öngörülüyor.

GÜNLÜK DALGALANMALAR
Metoroloji uzmanları da sıcak geçecek yaz dönemine dikkat çekti. Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "'a kadar serin olurken, 15 Temmuz'dan sonra sıcaklar bastıracak. Ağustosun ilk yarısına kadar sıcaklar sürecek. Sıcaklıklarda günlük dalgalanmalar görülecek" dedi.

40 DERECENİN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. ise sosyal medyada açıklamada bulundu. Şen, "Bu yıl özellikle temmuz, ağustos ve eylülde aşırı sıcaklara maruz kalabiliriz. Sıcaklıklar son 1 hafta hariç ortalamanın üzerinde seyrediyor. İstanbul'da temmuzağustos günlük en yüksek sıcaklık ortalaması 27-28 derecenin üzerinde olacağı öngörülüyor. Bu şu anlama geliyor, 32-33 derece olacak günlerin sayısı fazla. Ne kadar derseniz de yaklaşık 60 günün 35-40 günü sıcak olacak" dedi. Atmosferdeki nemin de fazla olacağını belirten Şen, "Bu durumda İstanbul'da sıcaklıklar 40 derecenin üstüne çıkabilir" diye ekledi.
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Bayram tatiline kadar kavrulacağız
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