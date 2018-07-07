Haydi gençler tematik liseye

Aralarında Hülya Koçyiğit
, Taha Akgül
gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler tematik liselerin kamu spotunda rol aldı. Ünlüler, gençlere tematik liseleri tercih etmeleri için çağrıda bulundu.
Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Yavuz Bingöl
, oyuncu Necati Şaşmaz
, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler'in yer aldığı kamu spotunun seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler
yaptı. Televizyonlarda yayımlanacak 47 saniyelik kamu spotunda, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerinin önemini vurgulayan ünlü isimler, öğrencileri tematik liselere çağırdı. Kamu spotunun, uzun versiyonu olarak 2 dakika 39 saniyelik tanıtım filmi de hazırlandı.
Tanıtım filminde, velilere ve gençlere seslenen Hülya Koçyiğit, "İyi ve kötü meslek diye bir ayrım yoktur. Sadece sevdiğin meslek vardır. Öyleyse ilgiyle, bilgiyle, sevgiyle yapabilecekleri mesleklerle tanışmaları için çocuklarımızı tematik liselere yönlendirelim" değerlendirmesinde bulundu. Milli güreşçi Taha Akgül de "Ata sporumuz güreş ile minderlerde çok ter döktük. Salonlarda milli marşımızın nağmesiyle ürperdik. Türk milletinin adını dünyaya duyurmaya aday gençlerimizin potansiyelini keşfetmesini sağlamak için artık tematik liseler var" dedi. Bir meslekte uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için elektronik, uçak bakım, bilişim, tıbbi cihaz, motorlu araçlar, makine ve denizcilik teknolojileri, spor, seramik ve cam teknolojisi ile ayakkabıcılık gibi birçok alanda tematik lise bulunuyor.