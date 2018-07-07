O kaptana 6.5 yıl hapis

Marmara'dan Karadeniz
yönüne giderken Rusya Federasyonu'na ait askeri tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik
botuna çarpan ve 4 askerin şehit olmasına yol açan kuru yük gemisi kaptanı Abdullah Hamadı'ya (34) hapis cezası verildi. Kaza, iki yıl önce Sarayburnu açıklarında yaşandı. Cook Adaları bandıralı "M/V Tolunay" isimli kuru yük gemisi, Rus Valentine Pikul-770 adlı askeri tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna çarptı. Olayda kıdemli üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), uzman çavuş Bülent Demirkaya (30) ve er Sinan Göktaş (22) şehit düştü. Bilirkişi, botu yüzde 60 oranında asli kusurlu, kaptan Hamadı'yı yüzde 30, Gemi Trafik Hizmetleri'ni ise yüzde 10 tali kusurlu buldu. Mahkeme, Hamadı'yı "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırdı. Sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alan mahkeme, 6 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.