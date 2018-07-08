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tacirlerinin şifreli dilini polis çözdü

’de çetesi üyelerinin aralarında şifreli bir dil kullandıklarını farkeden polis 4 ay süren çalışmayla şifreleri çözerek 17 tacirini yakaladı

TUNA ÇAM
TUNA ÇAM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Zehir tacirlerinin şifreli dilini polis çözdü
'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tacirlerinin birbirleriyle iletişim kurarkan garip ve anlaşılmaz bir dil kullandıklarını farketti. Polis, 4 ay boyunca teknik ve fiziki takiple tüm konuşmaları tek tek kayıt altına alarak şifreleri çözdü. Bir polis memuru şebekenin sürekli kullandığı kelimelerden "Konar" kelimesinin Narko olduğunu belirleyince, diğer kullandıkları kelimeler de tek tek çözüldü. Çete liderinin "Şeye bile şey demeyeceksiniz" dediği konuşmalarda, telefonu lafonte, ilacı laçi, narkotiği konar, interneti ternetni, biri rip, sekizi kizse, arası rasa, farklıyı lifark olarak telaffuz eden tacirlerinin, kelimeleri tersten söyleyip bazı harfleri de değiştirdiği belirlendi.



VALİ: KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ
'dan getirdikleri uyuşturucu maddeleri Balıkesir'de piyasaya süren ve özellikle üniversite öğrencilerini hedef alan 17 zehir taciri, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çete lideri K. U. satıcı olmadığını içici olduğunu öne sürerken, savcılığa sevk edildiklerinde aralarında kullandıkları şifreli dilin çözüldüğünü anlayan çete üyeleri büyük bir şok yaşadı. 10 zehir taciri tutuklanırken 7 kişi hakkındaki soruşturma devam ediyor. SABAH'a konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Zehir tacirleri istedikleri kadar taktik geliştirsinler. Emniyetimiz hepsini çözecek bilgi ve teknolojiye sahip. Kimsenin endişesi olmasın. Balıkesir'de uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayacağız, kökünü kazıyacağız" dedi.
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