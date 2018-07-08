Kütüphane Paşa’sı

ABD'de
bir kütüphanede yaşayan ve öyküsüyle rekor ilgi gören dünyanın en ünlü kedisi Dewey'in benzeri bir hayatı Paşa
isimli kedi İstanbul Bağcılar'da yaşıyor. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz
Kütüphanesi'ne 6 ay önce sığınan kedi, hem çalışanların hem de kütüphane müdavimlerinin ilgi odağı oldu. Sevimliliği ve uysallığıyla kısa zamanda kendini sevdiren kediye gençler, "Paşa" ismini verdi. Günün büyük bir kısmını kütüphane salonunda geçiren Paşa, bütün odaları dolaşıyor, masa masa geziyor ve boş bulduğu koltuğun üzerine uzanıp uyuyor. En sevdiği şeylerden biri ise raflardaki kitapların arasına saklanmak. Kütüphaneye gelenleri karşılayan Paşa, öğrenciler için hem iyi bir dost hem de bir sırdaş. Ona derdini anlatan da var mutluluğunu paylaşan da. Ders çalışan gençler, mola verdiklerinde Paşa'yla oynayarak keyifli dakikalar geçiriyor. Kütüphaneden başka gidecek yeri olmayan Paşa, zaman zaman sosyal medyada da yerini alıyor. Gençler Paşa'yla çektikleri fotoğrafları paylaşarak tüm dünyanın sevimli kediyi tanımasını sağlıyor.