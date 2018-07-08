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Ruhsatsız ocakta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Ruhsatsız ocakta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği iddia edilen nda meydana gelen göçükte 2 işçi yaşamını yitirdi. Olay dün saat 18.00 sıralarında, ilçeye bağlı Subatan Mahallesi'ndeki ocakta meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Erkan Cankurt (45) ve Hasan Yıldız (30) içeride mahsur kaldı. Bir işçinin bildirmesi üzerine Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, , polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda Cankurt ve Yıldız'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kurtarma çalışmalarına katılan bir işçi de havasızlıktan rahatsızlandı.
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Ruhsatsız ocakta göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
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