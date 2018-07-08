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Son Dakika: Bıçakladığı erkek arkadaşının durumunu merak edince dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı

Son dakika haberi... 'nın Karasu ilçesinde birlikte yaşadığı Murat E.'yi (42) bıçaklayan H.D. (32), hastaneye gelince yakalandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 8.7.2018 14:36
Son Dakika: Bıçakladığı erkek arkadaşının durumunu merak edince dayanamayıp hastaneye gidince yakalandı

Olay, dün gece, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Murat E. ile uzun süredir birlikte yaşadığı H.D. adlı kadın arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.D., eline geçirdiği bıçakla Murat E.'yi defalarca bıçakladı. Murat E., kanlar içinde yere yığılırken, H.D. kaçtı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYORDU

Gelen sesler üzerine komşularının ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro ekipleri, Murat E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Murat E.'nin cesedi hastane morguna kaldırılırken, polis cinayet şüphelisini H.D.'yi yakalamak için harekete geçti.

ERKEK ARKADAŞININ ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ HASTANEYE GELİNCE YAKALANDI

Ekiplerin aradığı H.D., erkek arkadaşının öldüğünden habersiz, durumu öğrenmek üzere, cansız bedeninin kaldırıldığı hastaneye geldi. Polis, hastanede Murat E.'yi arayan H.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan H.D. adliyeye sevk edildi.

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