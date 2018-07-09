Biri Hristiyan diğeri Müslüman iki kadın aynı anda doğum yaptı!

Venezüella asıllı Genesis Andreina Velaso Küba'da tanıştığı Raif Dursun'a 3 yıl önce gönlünü kaptırdı. Raif Dursun ile 10 aydır birlikte yaşayan Genesis Andreina Velaso hamileliğinin son evresine gelince doğumunu Türkiye'de yapmak istedi. Doğum için önceki gün Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelen Velaso bu gün doğumhaneye alındı. İki gün önce hastaneye yatan Suriye asıllı Meryem Fellaha'nın da doğum sancıları başlayınca ikisi de doğuma alındı. Biri Hristiyan diğeri Müslüman iki kadın aynı anda doğum yaparak birer kız çocuğu dünyaya getirdi.





OPR. DR. ÖZALP "40 YILDA BİR GÖRÜLECEK OLAY"



İki annenin de doğumuna giren Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Doğum Doktorların Opr. Dr. Cavidan Özalp, bu olayın ancak 40 yılda bir görülebildiğini ifade etti. İki anne ve iki bebeğinde sağlık durumlarının çok iyi olduğunu anlatan Opr. Dr. Özalp konuşmasında "Bu gün 40 yılda bir olabilecek bir olay gerçekleşti. Dünyanın bir ucundan Venezüella'dan sevgili hastamız Genesis Andreina Velaso ve Suriye'den hastamız Meryem Fellaha aynı anda Ereğli Devlet Hastanesi doğumhanesine gelip birlikte anne oldular. Bu mutlu günü kendilerine çiçek vererek tebrik ediyoruz. İki bebeğimizde kız, 3,5 kilo civarında. İki annede normal doğum yaptı. Genesis Andreina özellikle ağrısız doğum tercih etti. Anestesi uzmanımız Dr. Candan hanım tarafından Epidural anestesi ile doğum sağlandı. Ben ikisinin de doğumunda bulundum. Hastanemizi tercih ettikleri için hastalarımıza çok teşekkür ederim. Mutluluklar dileriz. Bir dahaki doğumlarınızda da bekleriz" dedi.





Genesis Endreina Velaso'nun eşi Raif Dursun, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi doktor ebe ve hemşirelerine gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Dursun, eşi ile 3 yıllık tanışıklığı olduğunu ve 10 aydır da birlikte yaşadıklarını anlattı.



VELASO "BURADA BİZE HİÇBİR AYRIM GÖZETİLMEDİ



Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi doktorlarına ve ebelerine teşekkür eden Genesis Endreina Velaso, kendisi ile çok ilgilenildiğini söyledi. Müslüman bir kadın ile aynı anda doğum yaptığını ve hiçbir ayrım gözetilmeyerek eşit davranıldığını vurgulayan Velaso, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da çok sevdiğini ifade etti.



Meryem Fellahi'nin eşi Abdül Besat Fellaha'da hastane çalışanlarına teşekkür ederek, ilk kez baba olduğunu ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Genesis Endreina Velaso ve Raif Dursun çifti 2 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen kızlarına Dilay Andrea, Meryem Fellaha ve Abdül Besat Fellaha çiftide 3 kilo 400 gram olarak dünyaya gelen kızlarına Ayşe adını koydu.



İki anne bebekleri ile birlikte aynı odayı paylaşırken, yakınları ise birbirlerine çeşitli ikramlarda bulundu.