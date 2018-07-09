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Fotoğrafçıdan damada dayak!

Dün sosyal medyada yayılan "Fotoğrafçıdan damada anlamlı dayak" haberi doğrulandı. Fotoğrafçı Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Evet maalesef durum bu" ifadelerini kullandı ve "Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" mesajıyla olayı doğruladı

Giriş Tarihi: 9.7.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 9.7.2018 11:46
Fotoğrafçıdan damada dayak!

'da düğün fotoğrafçılığı yapan Onur Albayrak, bir düğün için fotoğraf çekimine gittiğinde yaşı küçük görünen geline kaç yaşında olduğunu sordu. Habere göre "15" cevabını alınca da "çocuk gelin fotoğrafı çekemem" diyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine damat, anlaşmayı bozduğu gerekçesiyle fotoğrafçı Albayrak ile tartıştı. Israrla çekimin yapılmasını isteyen damat ile fotoğrafçı arasında yaşanan yaşanan kavgada damadın burnu kırıldı.

"HİÇBİR KUVVET BANA..."

Sosyal medyada paylaşılan haber fotoğraflarının ardından açıklama yapan Onur Albayrak, "İki gündür bu haberi görüp gerek arayan gerek mesaj yazan tüm dostlara teşekkürler. Evet, maalesef durum bu. Keşke yaşanmasaydı ama yaşandı. Bir daha olsa gene "çekmiyorum" der miyim? evet derim. Kimse kusura bakmasın, çocuk gelin de çocuk istismarıdır benim gözümde ve hiç bir kuvvet bana o çocuğun gelinlikle fotoğrafını çektiremez. Çocukların saçına duvak takılmaz, kır çiçekleri ile süslenmiş taçlar takılır ancak. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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Fotoğrafçıdan damada dayak!
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