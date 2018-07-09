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‘Hayata bağlandım maraton koşacağım’

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2018
‘Hayata bağlandım maraton koşacağım’
Evinin önünde oynarken bir otomobilin çarpması sonucu 4 yaşında felç kalan Emriye Kaya'nın 30 yıla yakın süredir kararan hayatında, Prof. Dr. 'ın tedavisi ile yeni bir sayfa açıldı. İstanbul Küçükköy'de oturan genç kadın, kazanın ardından boynundan aşağısı felç oldu, 4 ameliyat geçirdi. Emriye'nin hayatı, çalıştığı kütüphanede Prof. Dr. Belgin Erhan'ın makalesini okuduktan sonra değişti. Erhan'ın felçli bölgeye uyguladığı botoks ve uygulamasıyla yeniden hayata bağlanan Kaya, "Yeniden bağlandım. Maraton koşacağım" diyerek sevincini dile getirdi. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Belgin Erhan, "Yaptığımız tedavileri hem yurt içinde hem de yurt dışında seminerlerle de anlatıyoruz" dedi.
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