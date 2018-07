Kanatsız kuşun umut yolculuğu başladı

Ortaokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başlayan Taşdemir, kendisine emanet edilen 200'den fazla koyunu otlatırken elektrik akıma kapılmıştı. 20 koyun başına 1 kuzu ücret alan Taşdemir, 9 Ekim günü sabah saatlerinde koyunları otlatmaya çıkmıştı. Köyden 2 kilometre uzaklıkta, elektrik direğinde bir güvercinin mahsur kaldığını fark eden Taşdemir, güvercini kurtarmak istedi. Ancak direğe tırmandıktan sonra elektrik akımına kapıldı. Kollarına kavuştuğu zaman ilk iş başta SABAH olmak üzere tüm yardım edenlere dua edeceğini belirten Taşdemir, "Gazeteniz ilk günden itibaren beni yanlız bırakmadı. Yaptığınız haberler sayesinde binlerce insandan mesaj, mektup aldım. O destekler bana hep güç verdi. Kollarıma kavuşacağım o günün hayalini iple çekiyorum" diye konuştu.

ÇALIŞIP AİLEME DESTEK OLACAĞIM



SABAH'a konuşan Taşdemir, "Çok heyecanlıyım. Aylardır bu anın hayalini kuruyordum. Uzun bir ameliyat ve hastane süreci yaşadım. Yarın hastaneye gidip doktorlara muayene olacağım. Yaralarım iyileşti. Protez için provalar başlayacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından kısa süre köye gelip, sonra da çalışıp aileme destek olmak istiyorum. Hastanedeyken İstanbul'dan bir doktor geldi. Yanında biyonik bir protez kol vardı. Doktor protezi taktıktan sonra 'parmaklarını oynat' dedi. Başta zorlandım. Daha sonra parmaklar hareket edince çok mutlu oldum. O an sanki dünyadaki her şey benim olmuş gibiydi. 9 Temmuz'da protez için tekrar hastaneye gideceğim. O zaman protez süreci başlayacak. Protez kollar benim her türlü ihtiyacımı karşılayacak. Kollarıma kavuştuğum anda ilk yapacağım şey ellerimi açıp bana yardım eden insanlar için dua etmek olacak. Protezime kavuştuktan sonra çalışmak istiyorum. Bir iş bulup çalışabilirsem geleceğim için iyi olur."

9 AY HASTANEDE KALDI

Taşdemir, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleden sonra kollarındaki yanıklardan dolayı iki kolu dirsek altından kesildi. Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra Taşdemir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. 9 ay boyunca hastanede kalan Taşdemir, kolları ve sırtından üç kez ameliyat oldu. Ardından Taşdemir için rehabilitasyon süreci başlatıldı. Bu sırada sevenleri de hastaneye giderek Taşdemir'e moral verdi. Tedavisi tamamlanan Taşdemir memleketi olan Ağrı'nın Günbuldu köyüne geri döndü. Köyde ailesiyle hasret gideren, arkadaşlarıyla zaman geçiren Taşdemir zorlu tedavi sürecini anlattı: "9 ay hastanede kaldım. Bu süreçte birçok ameliyat geçirdim. Her gün biraz daha iyileştim. Dirsek altından her iki kolumu kestiler, üç ameliyat daha geçirdim. Sağ kolumu dirsek üstünden bir daha kestiler. Temmuz ayında tekrar hastaneye gideceğim. Protez sürecine geçeceğiz. Eskiden bu kadar insan tanımıyordum. Bu olaydan sonra birçok insanla tanıştım. Çok mutlu oldum. Beni ziyaret edip bana moral verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum..."

GELECEĞİMİ KURACAĞIM

