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Hastanede : 1'i polis, 7 yaralı

'in Urla ilçesinde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun 'nde karşılaşması üzerine çıkan da 1'i polis toplam 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 06:54
Hastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralı

Olay, dün (Pazartesi) akşam saatlerinde 'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grubun Urla Devlet Hastanesi'nde karşılaşması üzerine aralarında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar akrabalarına haber verdi. Bunun üzerine iki grup arasında çıkan da, duruma müdahale etmek isteyen hastane polisi ile taraflardan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale aynı hastanede yapıldı. Hastane çalışanlarının ihbarı üzerine gelen polis ve jandarma ekipleri çevrede ve hastane girişinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedaviye alınan yaralılardan polis memuru Hasan Ak'ın pompalı tüfekten çıkan saçmaların koluna isabet etmesi sonucu hafif yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ağır yaralanan 2 kişi ise Urla Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Öte yandan, husumetli iki gruptan birinin aynı hastanede tedavi gören hamile bir yakını ise güvenlik gerekçesiyle 'deki bir hastaneye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Hastanede silahlı kavga: 1'i polis, 7 yaralı
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