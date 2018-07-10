Hava kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!
Sivas’ın Damlacık köyünde görülen, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilinen ve et yiyen örümcek paniğe neden oluyor. Akşamları ortaya çıkan örümcek nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar çocuklarına zarar gelmesinden korkuyor.
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:23Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 15:28
Dünyada 'Camel Spider' olarak biline örümcek Sivas'ın Damlacık köyünde de ortaya çıktı. Sivas merkeze bağlı Damlacık köyü sakinleri genellikle akşam saatlerinde gördükleri, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilenen örümcekten dolayı paniğe kapılıyor.