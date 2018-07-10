Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Hava kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!

kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!

Sivas’ın Damlacık köyünde görülen, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilinen ve et yiyen örümcek paniğe neden oluyor. Akşamları ortaya çıkan örümcek nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar çocuklarına zarar gelmesinden korkuyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 15:28
Hava kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!

Dünyada 'Camel Spider' olarak biline örümcek Sivas'ın Damlacık köyünde de ortaya çıktı. Sivas merkeze bağlı Damlacık köyü sakinleri genellikle akşam saatlerinde gördükleri, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilenen örümcekten dolayı paniğe kapılıyor.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hava kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN