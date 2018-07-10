Hava kararınca ortaya çıkıyorlar, köylüler panik içinde!

Dünyada 'Camel Spider' olarak biline örümcek Sivas'ın Damlacık köyünde de ortaya çıktı. Sivas merkeze bağlı Damlacık köyü sakinleri genellikle akşam saatlerinde gördükleri, halk arasında 'Sarı Kız' olarak bilenen örümcekten dolayı paniğe kapılıyor.