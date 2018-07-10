Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul adliyesinde tekme tokatlar havada uçuştu

adliyesinde tekme tokatlar havada uçuştu

Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınlar da karıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 11:58 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 12:23
İstanbul adliyesinde tekme tokatlar havada uçuştu

Adliyesi'nde görülen bir duruşma sonrası taraflar birbirine girdi. Bir anda adliye koridorlarını karıştıran kavgaya kadınlar da karıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. si 50. 'nde görülen bir duruşma sonrasında kavga çıktı. Davaya taraf olanların birbirine girmesiyle büyüyen kavga, adliye koridorların karıştırdı.

Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat ve yumruklar havada uçuştu. Bazı kadınların kavga sırasında yere düştüğü görüldü. Araya giren güvenlik görevlileri tarafları güçlükle ayırdı. Adliye koridorlarını karıştıran kavga, kameralara da saniye saniye yansıdı.

Kadınlar, Adliye'de birbirine girdi!

Kahraman baba çocuklarını yangından kurtardı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul adliyesinde tekme tokatlar havada uçuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN