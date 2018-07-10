Kahraman baba çocuklarını yangından kurtardı

Pendik'te sebebi bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Evin yandığını gören baba, iki çocuğunu battaniyeye sararak müstakil evin camından attı. Kendisi de camdan atlayan kahraman baba, yangından son anda kurtuldu. Yangın, 08.00 saatlerinde, Pendik Yeni Mahalle, Plevne Caddesi'nde bulunan bir müstakil evde meydana geldi. Yangın henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın anında evde mahsur kalan Ünal Şener ve Samet Şener kardeşleri babaları Mehmet Şener, battaniyeye sararak müstakil evin ikinci katından aşağıya attı. Çocuklarını kurtardıktan sonra kendisi de camdan atlayarak yangından kurtuldu. Bu sırada çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

"ÇOCUKLARIM NEREDE?"

Öte yandan yangının çıktığı sırada, semt pazarına giden anne Nermin Şener, döndüğünde büyük bir şokla karşılaştı. Olay yerine gelir gelmez "Çocuklarım nerede?" diye sinir krizi geçirdi. Acılı anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi.





"ÇOCUKLARI AŞAĞIYA ATTI BİZ KUCAĞIMIZA ALDIK"

Olayı gören bir vatandaş ise, "Ben sabah işe gidiyordum, buradan dumanlar ç��kıyordu. Hemen kenara çektim. Baktım çocuk mahsur kalmış yukarıda, hemen babası çocukları aşağıya attı. Kucağımıza aldık hemen çocukları dışarı çıkarttık. İkinci çocuğu da aşağıya attı baba onu da hemen aldık kucağımıza. Çocukların durumu iyi, babanın durumu iyi, anne de pazardaymış" şeklinde konuştu. Öte yandan, Samet Şener ve Ünal Şener kardeşlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.