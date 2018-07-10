Kahramanmaraş’ta çevre felaketi

Kirliliğin alarm seviyesine ulaştığı bölgedeki çevre sakinleri eskiden bu bölgede balık avlanıldığını ve suyun tertemiz aktığını belirtti. 10 sene öncesine kadar yüzülebilen bir alan olan ve berraklığıyla meşhur olan Karaçay şimdilerde kimyasal atıklardan görünmüyor.

TARIM FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Çevre sakinleri bu kirliliğin giderilmesini istediğini belirtti. Tonlarca balığın istila olduğu bölgenin ilerisinde yer alan mısır tarlalarının bu suyla sulandığını ve bölgede yapılan tarım faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirttiler. Ağır kokusuyla yanına yaklaşılmayan Karaçay tehlike alarmı veriyor. Çevre sakinleri bu bölgede çalışma yapılmasını bekliyor.