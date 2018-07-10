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’ta çevre felaketi

’a 5-6 km uzaklıkta bulunan Karacasu Çayı simsiyah akıyor. İsmi gibi simsiyah akan Karaçay çevredeki tekstil fabrikaları ve boyahanelerin atıklarından etkileniyor. Çevre felaketinin ikiye katlandığı bu noktada tarla suları, lağım suları bu çaya karışıyor.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 13:09

Kirliliğin alarm seviyesine ulaştığı bölgedeki çevre sakinleri eskiden bu bölgede balık avlanıldığını ve suyun tertemiz aktığını belirtti. 10 sene öncesine kadar yüzülebilen bir alan olan ve berraklığıyla meşhur olan Karaçay şimdilerde kimyasal atıklardan görünmüyor.

TARIM FAALİYETLERİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR!

Çevre sakinleri bu kirliliğin giderilmesini istediğini belirtti. Tonlarca balığın istila olduğu bölgenin ilerisinde yer alan mısır tarlalarının bu suyla sulandığını ve bölgede yapılan faaliyetlerinin olumsuz etkilendiğini belirttiler. Ağır kokusuyla yanına yaklaşılmayan Karaçay tehlike alarmı veriyor. Çevre sakinleri bu bölgede çalışma yapılmasını bekliyor.

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Kahramanmaraş’ta çevre felaketi
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