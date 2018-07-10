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’te dünya sanatı buluştu

Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Geleneksel Sanatçılar Buluşması, 22 ülkeden 62 sanatçının katılımıyla başladı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, bu yıl çini temalı düzenlenen ve 30 farklı sanat dalını buluşturan festivalin açılış konserini Çorlu’daki tren kazası nedeniyle ertelediklerini belirterek ölenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Giriş Tarihi: 10.7.2018 16:47
Pendik’te dünya sanatı buluştu

Kosta Rika'dan Çin'e Dünyanın dört bir yanından geleneksel sanat ustalarını bir araya getiren festivalin açılışı dolayısıyla Sahil Etkinlik Alanı'nda tören düzenlendi. Pendiklilerin büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Ülkemiz açısından çok hareketli bir gün geçirdik. 24 Haziran seçimleri sonrasında halkımızın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün görevine başladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemiz açısından çok hayırlı, çok güzel işleri hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.

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Pendik’te dünya sanatı buluştu
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