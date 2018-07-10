Pendik’te dünya sanatı buluştu

Kosta Rika'dan Çin'e Dünyanın dört bir yanından geleneksel sanat ustalarını bir araya getiren festivalin açılışı dolayısıyla Pendik Sahil Etkinlik Alanı'nda tören düzenlendi. Pendiklilerin büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, "Ülkemiz açısından çok hareketli bir gün geçirdik. 24 Haziran seçimleri sonrasında halkımızın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan bugün görevine başladı. Kendisini tebrik ediyoruz. Ümit ediyorum ki ülkemiz açısından çok hayırlı, çok güzel işleri hep beraber gerçekleştireceğiz." dedi.