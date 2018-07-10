Prof. Dr. Hakan Demir: Sarı kız olarak bilenen örümcek zehirsiz

Havaların ısınmasıyla 'sarı kız' olarak bilenen örümcek türünün görülmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Hakan Demir, "Halk arasında et yiyen örümcek, sarı-ömer-sarı kız ve benzeri isimlerle anılan bu böğleri vatandaşlar yanlış bir algı sonucu zehirli olduğu düşünüyor. Böğler dediğimiz bu canlılar doğada örümcekgiller içerisinde yer alırlar, farklı bir takım vardır örümcekler, akrepler bunlar aynı grup içerisinde yer alırlar. Ancak onlardan farklıdırlar. Diğer bir ismi de deve örümceğidir. 'Camel Spider' olarak adlandırılır.