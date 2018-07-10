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Prof. Dr. Hakan Demir: Sarı kız olarak bilenen örümcek zehirsiz

Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, halk arasında 'sarı kız' olarak bilenen ve haziran ayından itiberen görülen örümcek türünün zehirsiz olduğunu söyledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 10:49
Prof. Dr. Hakan Demir: Sarı kız olarak bilenen örümcek zehirsiz

Havaların ısınmasıyla 'sarı kız' olarak bilenen örümcek türünün görülmeye başlandığını belirten Prof. Dr. Hakan Demir, "Halk arasında et yiyen örümcek, sarı-ömer-sarı kız ve benzeri isimlerle anılan bu böğleri vatandaşlar yanlış bir algı sonucu zehirli olduğu düşünüyor. Böğler dediğimiz bu canlılar doğada örümcekgiller içerisinde yer alırlar, farklı bir takım vardır örümcekler, akrepler bunlar aynı grup içerisinde yer alırlar. Ancak onlardan farklıdırlar. Diğer bir ismi de deve örümceğidir. 'Camel Spider' olarak adlandırılır.

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Prof. Dr. Hakan Demir: Sarı kız olarak bilenen örümcek zehirsiz
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