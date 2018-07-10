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’e haciz

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Sulhi Aksüt’e haciz
İşadamı 'ün, faiziyle 60 bin lira olan borcu nedeniyle annesinden kalan iki taşınmazına haciz konuldu. Haciz için Aksüt'ün evine giden memurlar haczedecek eşya bulamadı. Aksüt'ün banka hesaplarında da para olmadığı iddia edildi. Eşref Barış Şahin, alacağının tahsili için Aksüt'ün eski eşi 'a da haciz ihbarnamesi gönderdi.
İcra takibine göre işadamı Sulhi Aksüt, 10 yıl önce Beykoz Alibahadır köyü civarında yerel halktan araziler aldığını ve bölgede inşaatlar yapacağını belirterek inşaat projesini yazılı ve görsel medyada ilan etti. Halktan yüzbinlerce lira toplayan Aksüt'e güvenen davacı Eşref Barış Şahin, inşaat projesine başlanmaması üzerine dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu, ardından icra takibi başlatıldı.
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Sulhi Aksüt’e haciz
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