Trakya’nın yası var: 24 ölü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden pazar akşamı İstanbul'a doğru hareket eden yolcu treninin 5 vagonu, menfezdeki toprak kayması sonucu Tekirdağ
'ın Çorlu ilçesi yakınında devrildi. Çorlu Kaymakamlığı'nda oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi'nde açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, kaza
nın aşırı yağış sebebiyle menfez altı toprak kayması sonucu meydana geldiğini, 24 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da hastanelere 318 yaralının başvurduğunu, bunlardan 194'ünün ayakta tedavi edildiğini, 124 hastanın ise tedavisinin sürdüğünü belirtti. SON BAKIM NİSANDA
Trenin son bakımının nisan ayında yapıldığını açıklayan Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan, "Ebetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim ki en son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında yapılmış. 8 Temmuz'da 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye neden olmuş. Tren raydan geçtiği sırada raylar normal yoldaki gibi görünmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, diğer 5 vagon menfezi geçmekle yan yatmış" dedi. Trenin makinistleri Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile birlikte 1 şef ve sefer kontrollerinden sorumlu 3 kişinin ifadelerine başvuruldu.
Tekirdağ'da görev yapan 112 personeli hastaneye taşıdığı yakınının ölüm haberiyle yıkıldı. UYANALIM HER ŞEY YALAN OLSUN...
Kazada kızı Bihter'i (14), kardeşleri Derya Kurtuluş ve Emel Duman ile 5 aylık yeğeni Beren Kurtuluş'u kaybeden Zeliha Bilgin, "Bütün ailemi yıkadım. Allah'ım bu kabus olsun, uyanalım. Her şey yalan olsun, ne olur" diye gözyaşı döktü. ÖLENLERİN İSİMLERİ
Kazada ölenlerin 12'si Edirne'nin Uzunköprü, 2'si Kırklareli
'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 3'ü Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfuslarına kayıtlı... Ölenlerin isimleri şöyle: Derya Kurtuluş (30)/ Beren Kurtuluş (6 aylık bebeği)/ Emel Duman/ Bihter Bilgin (14)/ Özgenur Dikmen (20)/ Gülce Dikmen (12)/ Sena Köse (15)/ Hakan Sel/ Oğuz Arda Sel (9)/ Melek Tuna/ Ruzibe Kartal/ Gani Kartal/ Ömer Alperen Can (5)/ Seyfi Erbil/ Özcan Cesur (47)/ Serhat Şahin (18)/ Ersen Gül/ Ayşe Başaran/ Ergün Kerpiç/ İrfan Kurt/ Mavinur Tiflisden/ Bahar Koçman/ Yağmur Laçin/ Zübeyde Seven. HDP'Lİ ATAY'A VATANDAŞ TEPKİSİ
Yaralıları ziyaret etmek isteyen HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'a Çorlu Devlet Hastanesi önündeki bir grup vatandaş "terör örgütlerine destek verenlerin ziyaretine ihtiyaçları olmadığı" yönünde tepki gösterdi. Bahçede bekleyenlerle sohbet eden Atay, yaralıları ziyaret etmeden hastaneden ayrıldı.