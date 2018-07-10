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kaç TL? Yunus polisleri kaç para maaş alıyor?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlerine devam eden yunus polisleri aylık ne kadar kazanıyor? 2018 maaşı kaç TL? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 16:24
Yunus Polis maaşı kaç TL? Yunus polisleri kaç para maaş alıyor?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen binlerce bulunmaktadır. Yunus polisleri daha çok asayişle ilgili konulara müdahil olmakla birlikte, genelde toplu gezerler ve bir motosiklete iki kişi binerler. Öndeki öncü, arkada oturan artçı diye adlandırılır. Artçı elinde silah taşır. Kıyafetleri kırmızı siyah ve beyaz renklerden oluşmaktadır. Armalarında başında kep bulunan bir yunus balığı figürü yer alır. Yunus polisler kurulduğu günden bu yana huzurun ve asayişin sağlanmasında önemli rol aldılar. Özelikle olaylara hızlı müdahale edebilme yetenekleri ile halkın can ve mal güvenliğini sağlamada diğer Emniyet Genel Müdürlüğü birimleri arasında öne çıktılar. Peki 2018 yunus polisi maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde...

YUNUS POLİSİ MAAŞI KAÇ TL?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki tüm polisler yaklaşık olarak aynı maaşı almaktadırlar. Fakat yunus polisleri biraz farklı statüde oldukları için aldıkları maaşlarda farklılık göstermektedir. 2018 yılı itibari ile EGM bünyesinde görev yapan yunus polisleri, 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında maaş almaktadır. Belirtilen tutar polisin görev yaptığı bölge, ailevi durumu, çocuğunun olup olmaması, nüfus yoğunluğu vs gibi etkenlere göre değişmektedir.

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Yunus Polis maaşı kaç TL? Yunus polisleri kaç para maaş alıyor?
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