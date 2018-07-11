Beton mikserinde tehlikeli yolculuk

Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir beton mikserinin arka kısmında oturan üç inşaat işçisini görenler, insan hayatının ne kadar ucuz olduğunu dedirtti. Son zamanlarda onca yaşanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına aldırış etmeden beton mikserinin arka kısmında her hangi bir can güvenlikleri bulunmadan oturan beton işçilerini görenler şaşkınlıklarını da gizleyemedi. Sürücü kabininde yer bulunmamasından dolayı beton mikserinin arka kısmında oturan beton işçileri canlarını tehlikeye atarak çalışacakları inşaat alanına doğru ilerledi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ



Durumu şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar ise, duruma tepki göstererek ilgili kurumların denetimleri sıklıkla yapmalarını istedi.