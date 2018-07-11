Kafatasında parçalı kırık tespit edildi

Hatay
'ın Hassa ilçesinde ölü bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar
'ın ön otopsi raporu açıklandı. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada olayın ardından soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak ilk bulgulara göre Ufuk Tatar'ın kafatasında parçalı kırıkların bulunduğu, vücudunda ateşli silah yaralanması ve kesici, delici alet yaralanması izi bulunmadığı, tecavüz belirtisine rastlanmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca küçük çocuğun kesin ölüm sebebi ve diğer tespitlerin belirlenmesi için Ufuk Tatar'dan alınan doku ve diğer örneklerin Adana Adli Tıp
Grup Başkanlığı'na gönderildiği kaydedildi.