Shakira’ya baklavalı karşılama

Dünyaca
ünlü Lübnan
asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira
, bu akşam Vodafone Park'ta hayranlarıyla buluşacak. 11 yıl aradan sonra önceki akşam özel uçağıyla İstanbul
Atatürk Havalimanı'na gelen sanatçıya iki çocuğunun yanı sıra anne ve babası da eşlik etti. Shakira'yı gazeteciler de havalimanı çıkışında bir sürpriz yaparak baklava ile karşıladı. Kendisine uzatılan bir paket dolusu baklavayı alan Shakira, Türkçe olarak teşekkür etti ve "Bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hostesleri de kırmayarak her biriyle fotoğraf çektirdi.