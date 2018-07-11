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’ya baklavalı karşılama

EVREN ABDULLAHOĞLU
OKAN FİLİZÇAY EVREN ABDULLAHOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018
Shakira’ya baklavalı karşılama
Dünyaca ünlü asıllı Kolombiyalı şarkıcı , bu akşam Vodafone Park'ta hayranlarıyla buluşacak. 11 yıl aradan sonra önceki akşam özel uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen sanatçıya iki çocuğunun yanı sıra anne ve babası da eşlik etti. Shakira'yı gazeteciler de havalimanı çıkışında bir sürpriz yaparak baklava ile karşıladı. Kendisine uzatılan bir paket dolusu baklavayı alan Shakira, Türkçe olarak teşekkür etti ve "Bunun ne olduğunu gayet iyi biliyorum" dedi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, hostesleri de kırmayarak her biriyle fotoğraf çektirdi.
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Shakira’ya baklavalı karşılama
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