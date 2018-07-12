Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika! Yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu! İşte Emrah Serbes'e verilen ceza...

! Yazar 'in cezası belli oldu! İşte Emrah Serbes'e verilen ceza...

haberi: İzmir'de aracıyla önündeki otomobile çarparak 3 kişinin ölümüne neden olan yazar 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Emrah Serbes'in karıştığı kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise kaldırıldığı hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. İşte Emrah Serbes ile ilgili ayrıntılar...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:28
Son Dakika! Yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu! İşte Emrah Serbes'e verilen ceza...

Ömrü boyunca bu yükü taşıyacağını belirten Serbes, şu savunmayı yapmıştı:

"Hızım 130 kilometreden fazla değildi. Yağıştan sonra hızımı düşürdüm. Öndeki araca arka sağ tekerlekten çarptım. Ortadan çarpsaydım bu kadar savrulmazdım. Yeşil reçeteli ilaç kullanmadım. Dikkat dağınıklığı problemim olduğu için aldığım ilaç var. Ben o ilacı sabah 11'de aldım. Kaza ertesi sabah oldu. İlacım araç kullanmaya mani değildir. Aksine dikkat toplayıcıdır, uyuşturmaz. Ailemde kalp hastalığı vardır. Aspirin kullanırım. Kenan'ın 'İlaç kullanırken gördüm' dediği odur. Olay günü alkol kullanmadım. Kazanın nedeni alkol değildir. Asli kusurlu olduğumu kabul ediyorum.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika! Yazar Emrah Serbes'in cezası belli oldu! İşte Emrah Serbes'e verilen ceza...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN