İki kuzen denizde, iki kardeş kanalda boğuldu

Giresun
Piraziz'de Furkan (7) ve kardeşi Gürkan Memiş
(6) ile kuzenleri Melih Memiş
(7) serinlemek için denize girdi. Çocukların akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen
kurtarma ekipleri Furkan Memiş'i kurtardı. Gürkan Memiş ile kuzeni Melih Memiş'in ise cesedine ulaşıldı. Diyarbakır Silvan'a bağlı Yeşerdi köyünde sulama kanalına düşen Fırat Kızılçiçek (40) ile kardeşi Selman Kızılçiçek (18) boğularak yaşamını yitirdi. İzmir Dikili'de denize giren 3 arkadaş dalgalar nedeniyle kıyıdan uzaklaştı. Yardım isteyen gençlerden 3'ü kurtarılırken Suat Çetin (23) boğuldu. Ordu'nun Altınordu ilçesinde yasak bölgede denize giren Emre Can Arslan (15), Gülyalı ilçesinde de denize giren Yeliz Düzgün ile Begüm Karaman boğuldu. Adana
'da DSİ'nin sulama kanalına giren Hüseyin Bülgen (19) suda can verdi.