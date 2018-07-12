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Karısı affetse de yargı affetmedi

Kadın, saçını koparan kocasını affetti. onur kırıcı hareketi boşanma sebebi saydı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018
Karısı affetse de yargı affetmedi
'da, tartıştığı eşinin saçlarını koparan erkek hakkında ceza davası açıldı. Kadının şikayetini geri çekmesiyle öfkeli koca ceza almaktan kurtuldu. Aile mahkemesi de boşanma davasında kadının şikâyetini geri çekmesini gerekçe gösterip davayı reddetti. Devreye giren 2. Hukuk Dairesi, davalı erkeğin kadının saçlarını kopardığının anlaşıldığını, bu haliyle davalı erkeğin, davacı kadına kötü ve onur kırıcı davranışta bulunduğuna hükmetti. Daire, mahkeme kararını bozup eşinin saçlarını çekip koparmayı boşanma sebebi saydı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Kadının ceza dosyasındaki fiziksel şiddete dair raporunda belirtildiği üzere de, erkeğin kadının saçlarını kopardığının anlaşıldığı, bu haliyle davalı erkeğin, davacı kadına kötü ve onur kırıcı davranışta bulunduğunun (TMK m. 162) kabulü zorunlu hale gelmiştir. Öyleyse, Türk Medeni Kanunu'nun 162. maddesine dayalı olarak açılan iş bu davanın kabulü gerekirken, reddi isabetsiz olmuş ve bozmayı gerektirmiştir."
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Karısı affetse de yargı affetmedi
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